"Это как с презервативами": врач о ношении масок в общественных местах

“Целый день носить презерватив тоже не комильфо, но если допустить, что невольно имеешь каждого встречного, уберечь себя от ЗППП лучшего способа нет”, — подытожил эксперт.

Ранее Tinkoff Data выяснила, какие препараты от гриппа россияне покупают чаще всего и насколько увеличились продажи. По стране, в среднем, объемы продаж противогриппозных лекарств увеличились в 3 раза. В Москве — в 1,3 раза.

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