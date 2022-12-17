"Это как с презервативами": врач о ношении масок в общественных местах“По сути, в людных местах мы имеем друг друга, даже не прикасаясь”
Говоря с Ura.ru об эффективности защиты от гриппа, врач-терапевт Андрей Звонков сравнил ношение маски в общественных местах с использованием презерватива во время полового акта.
Фото: The Slow Mo Guys
Насчет масок, это как с презервативами рекомендация. Если СПИДа не боитесь, можете не использовать. По сути, в людных местах мы имеем друг друга, даже не прикасаясь. А маска — это как презерватив, 100-процентной гарантии нет, но все-таки предохраняет
“Целый день носить презерватив тоже не комильфо, но если допустить, что невольно имеешь каждого встречного, уберечь себя от ЗППП лучшего способа нет”, — подытожил эксперт.
Ранее Tinkoff Data выяснила, какие препараты от гриппа россияне покупают чаще всего и насколько увеличились продажи. По стране, в среднем, объемы продаж противогриппозных лекарств увеличились в 3 раза. В Москве — в 1,3 раза.
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