Этой пятиминутной тренировки хватит для похудения

Он рекомендует начинать с упражнения, которое носит название "альпинист". Для этого, находясь в позе планки, нужно поочередно подтягивать колени к груди.

Далее идет "Велосипед" для тренировки пресса. Для этого нужно лечь на спину, сцепив руки за головой, поднять туловище, согнуть ноги под углом 90 градусов и попеременно соединять правое колено с левым локтем, а затем левое колено с правым локтем.

Теперь можно перейти к махам ногами. Лягте на правый бок на коврик, положите левую руку на бедро, поднимите левую ногу на 25 сантиметров, сделайте паузу. Дальше можно ее опустить (движения нужно делать по 30 секунд на каждую сторону).

Настала очередь флаттер-киков. Нужно лечь на пол, вытянуть руки вдоль тела, поднять выпрямленные ноги и нижнюю часть тела на 45 градусов и раскачиваться “конструкцию” вверх-вниз с небольшой амплитудой в течение 30 секунд.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.