Этот вид тренировок в тренажёрном зале может навредить зрению

Этот вид тренировок в тренажёрном зале может навредить зрениюБудьте осторожны
Тренировки с отягощениями оказались способны навредить зрению . У тренировок с отягощениями есть множество преимуществ для здоровья. Однако если вы станете поднимать слишком тяжёлые гантели, то можете потерять зрение.
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При поднятии тяжестей в тренажёрном зале будьте осторожны: это может плохо сказаться на вашем зрении. Среди последствий таких тренировок - отслойка сетчатки. И это может привести даже к потере зрения.
Как объяснил основатель Cognomovement Билл МакКенна, сетчатка представляет собой тонкий слой ткани, который выстилает заднюю часть глаза. При отслойке сетчатка отделяется от кровеносных сосудов, которые снабжают её кислородом и питательными веществами. Если такое состояние не начать быстро лечить, то это может привести даже к потере зрения или к слепоте. Это было доказано ещё в 2000 году.
Согласно исследованию, опубликованному в «Журнале Египетской ассоциации общественного здравоохранения», при поднятии тяжестей на рабочем месте у людей повышается риск отслоения сетчатки. И чем дольше длится такое поднятие тяжестей, тем выше вероятность.
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