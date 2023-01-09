Этот вид тренировок в тренажёрном зале может навредить зрению

При поднятии тяжестей в тренажёрном зале будьте осторожны: это может плохо сказаться на вашем зрении. Среди последствий таких тренировок - отслойка сетчатки. И это может привести даже к потере зрения.

Как объяснил основатель Cognomovement Билл МакКенна, сетчатка представляет собой тонкий слой ткани, который выстилает заднюю часть глаза. При отслойке сетчатка отделяется от кровеносных сосудов, которые снабжают её кислородом и питательными веществами. Если такое состояние не начать быстро лечить, то это может привести даже к потере зрения или к слепоте. Это было доказано ещё в 2000 году.