Фитнес-тренер объяснила, как питаться перед тренировками

Эксперт отметила, что есть нужно за полтора-два часа до начала тренировки, в противном случае во время физических нагрузок могут появиться тяжесть и другие неприятные ощущения.

Если поесть перед тренировкой не получается, лучше тренироваться натощак. Если же натощак тоже неприемлемо, можно за 15 минут до тренировки съесть банан или другие продукты, относящиеся к спортивному питанию. Эти моменты нужно учитывать, чтобы во время занятий не упала глюкоза — тренироваться с ощущением голода нельзя.

«Пища должна успеть покинуть желудок и не создавать в нём тяжесть и ощущение дискомфорта. Во время тренировки кровоток перераспределяется от внутренних органов, в частности от желудка, к мышцам, поэтому, если пища не успеет перевариться, могут возникнуть неприятные ощущения», — предупредила Юлия Гуляева.

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