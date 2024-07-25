Фитнес-тренер раскрыл метод сжигания 1000 калорий в день

Ментус рекомендует строгий режим, включающий два часа силовых тренировок в сочетании с двумя часами бега, что, по его словам, точно позволит сжечь 1 000 калорий. Однако он отмечает, что время, необходимое для достижения такого сжигания калорий, может значительно варьироваться в зависимости от таких факторов, как тип тела, возраст и уровень физической подготовки.

Тем, кто ищет более эффективную альтернативу, Ментус предлагает высокоинтенсивные интервальные тренировки. В этом методе тренировки чередуются интенсивные нагрузки с периодами отдыха или более низкой интенсивности, что позволяет с минимальными затратами времени добиться значительного расхода калорий.

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