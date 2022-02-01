Физическая активность улучшила работу мозга людей среднего и пожилого возраста

Физическая активность улучшила работу мозга людей среднего и пожилого возрастаОб этом сообщили американские учёные
Учёные из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что при увеличении количества физической активности у людей среднего возраста и пожилых улучшались и когнитивные способности. Результаты исследования были опубликованы в издании JMIR mHealth and uHealth.
В эксперименте американских специалистов принимали участие 90 человек среднего и старшего (пожилого) возраста: от 50 до 74 лет. Выяснилось, что в дни, когда люди двигались больше, они лучше справлялись с тестированием когнитивных способностей, а если активность снижалась, то ухудшались и мыслительные способности.
При этом учёные подчеркнули, что полученные результаты верны именно для людей, которые зависят от других в выполнении каких-либо обязанностей. Например, за них кто-либо оплачивает счета или выполняет работу по дому.
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