Физическая активность улучшила работу мозга людей среднего и пожилого возраста

Учёные из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что при увеличении количества физической активности у людей среднего возраста и пожилых улучшались и когнитивные способности. Результаты исследования были опубликованы в издании JMIR mHealth and uHealth.

В эксперименте американских специалистов принимали участие 90 человек среднего и старшего (пожилого) возраста: от 50 до 74 лет. Выяснилось, что в дни, когда люди двигались больше, они лучше справлялись с тестированием когнитивных способностей, а если активность снижалась, то ухудшались и мыслительные способности.