Физические нагрузки оказались для женщин полезней, при меньших усилиях

Исследователи из Института сердца Смидта при Cedars-Sinai проанализировали данные более 400 000 взрослых и обнаружили удивительное гендерное различие. Хотя и мужчинам, и женщинам полезны регулярные физические упражнения, женщины добиваются сопоставимого снижения риска смертности, занимаясь значительно меньшими физическими нагрузками.

Женщины, которые занимались умеренной или энергичной деятельностью в течение 2,5 часов в неделю, добились такого же преимущества в выживании, как и мужчины, занимавшиеся в течение 5 часов. Что касается упражнений на укрепление мышц, то женщины добились тех же результатов, что и мужчины, занимаясь всего один раз в неделю, в то время как мужчины — три раза.

В исследовании подчеркивается, что женщины могут еще больше укрепить свое здоровье, если превысят эти минимальные показатели. Исследователи надеются, что полученные результаты мотивируют женщин, которые, возможно, не решаются начать заниматься спортом. Знание того, что небольшие временные затраты могут принести значительные результаты, может стать для многих решающим фактором.

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