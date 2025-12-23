Физические упражнения помогут вам “пробудить” мозг

По словам Хиллмана, заслуженного профессора психологии имени Энтони Манганаро и директора Института когнитивного и мозгового здоровья, для улучшения работы мозга физические упражнения не обязательно должны быть очень интенсивными. Умеренная физическая активность в этом случае эквивалентна ситуации, когда вы идёте между зданиями кампуса на встречу и, возможно, немного опаздываете.

Он продолжает: у молодых людей улучшение когнитивных функций было выражено сильнее после упражнений умеренной интенсивности.

В целом студенты колледжа, которые тренировались короткое время перед занятиями, продемонстрировали улучшение исполнительных функций сразу по нескольким показателям.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.