Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 декабря 2025, 22:30
1 мин.

Физические упражнения помогут вам “пробудить” мозг

Для этого понадобится всего 10 минут
Новое исследование показало, что физические упражнения действительно влияют на концентрацию внимания и исполнительные функции человека. Эта работа была опубликована в Международном журнале содействия психическому здоровью.
В рамках нового научного исследования студентам нужно было выполнить 10-минутный цикл непрерывных, целенаправленных упражнений перед началом занятия. Также они заполнили специальные анкеты для оценки их исполнительных функций до начала занятия спортом и после учёбы.

В другой день участники заполнили те же анкеты до и после учебных занятий, но без выполнения упражнений.

По словам Хиллмана, заслуженного профессора психологии имени Энтони Манганаро и директора Института когнитивного и мозгового здоровья, для улучшения работы мозга физические упражнения не обязательно должны быть очень интенсивными. Умеренная физическая активность в этом случае эквивалентна ситуации, когда вы идёте между зданиями кампуса на встречу и, возможно, немного опаздываете.

Он продолжает: у молодых людей улучшение когнитивных функций было выражено сильнее после упражнений умеренной интенсивности.

В целом студенты колледжа, которые тренировались короткое время перед занятиями, продемонстрировали улучшение исполнительных функций сразу по нескольким показателям.

