Физические упражнения помогут вам “пробудить” мозг

Физические упражнения помогут вам “пробудить” мозгДля этого понадобится всего 10 минут
В рамках нового научного исследования студентам нужно было выполнить 10-минутный цикл непрерывных, целенаправленных упражнений перед началом занятия. Также они заполнили специальные анкеты для оценки их исполнительных функций до начала занятия спортом и после учёбы.
В другой день участники заполнили те же анкеты до и после учебных занятий, но без выполнения упражнений.
По словам Хиллмана, заслуженного профессора психологии имени Энтони Манганаро и директора Института когнитивного и мозгового здоровья, для улучшения работы мозга физические упражнения не обязательно должны быть очень интенсивными. Умеренная физическая активность в этом случае эквивалентна ситуации, когда вы идёте между зданиями кампуса на встречу и, возможно, немного опаздываете.
Он продолжает: у молодых людей улучшение когнитивных функций было выражено сильнее после упражнений умеренной интенсивности.
В целом студенты колледжа, которые тренировались короткое время перед занятиями, продемонстрировали улучшение исполнительных функций сразу по нескольким показателям.
