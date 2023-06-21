Где-то мы их уже видели: у Google появился ремешок для часов за $200

Где-то мы их уже видели: у Google появился ремешок для часов за $200Но выглядит все равно симпатично
Google выпустила металлические ремешки для часов. Google Pixel Watch Metal Links Band стоимостью $200 обеспечивает ощущение премиальности, сообщает Ars Technica. Забавно, что «плетение» металла похоже на настенные часы в виде наручных из 2000-х годов.
Ремешок имеет особый механизм крепления с использованием внутренней пружинной системы, позволяющей легко соединять и разъединять звенья с помощью прилагаемого пинцета. Конструкция ремешка включает скрытые рампы вокруг отверстий для упрощения сжатия пружины.
Ранее ЕС обвинил Google в «злоупотреблениях в области технологий онлайн-рекламы», что потенциально может привести к разрушению ее рекламного бизнеса. Комиссия выразила обеспокоенность тем, что доминирующее положение Google на рынке позволяет ему отдавать предпочтение собственным посредническим услугам.