Где-то мы их уже видели: у Google появился ремешок для часов за $200

Ранее ЕС обвинил Google в «злоупотреблениях в области технологий онлайн-рекламы», что потенциально может привести к разрушению ее рекламного бизнеса. Комиссия выразила обеспокоенность тем, что доминирующее положение Google на рынке позволяет ему отдавать предпочтение собственным посредническим услугам.