Готовьтесь, COVID-19 превратился в сезонное заболевание

Готовьтесь, COVID-19 превратился в сезонное заболеваниеСтоит ли расслабляться
Сергей Вознесенский, доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН), заявил, что COVID-19 переходит в раздел сезонных ОРВИ, пишут РИА Новости. Есть умеренная надежда на снижение заболеваемости к весне, но “расслабляться рано”.
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Мы уже можем говорить, что COVID-19 переходит по всем правилам игры в группу ОРВИ к другим возбудителям. Но на сегодняшний день даже в РФ от этой болезни умирают ежедневно десятки человек, и поэтому сейчас полностью снимать и всю нашу осторожность несколько преждевременно
Инфекционист обратил внимание на то, что в осенне-зимний период наблюдается рост острых респираторных вирусных инфекций, то же самое происходит и с COVID-19.
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