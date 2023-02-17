Готовьтесь, COVID-19 превратился в сезонное заболевание

Инфекционист обратил внимание на то, что в осенне-зимний период наблюдается рост острых респираторных вирусных инфекций, то же самое происходит и с COVID-19.

Ранее Марина Константинова, врач-терапевт заявила, что вы можете столкнуться с сердечным приступом после перенесенного гриппа. И вот почему.

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