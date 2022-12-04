Исследование: что мешает пожилым заниматься спортом

В исследовании участвовали 698 человек в возрасте от 59 до 96 лет. Опрос показал, что участники, которые сообщали о более низкой физической активности, как правило, были старше, меньше лет потратили на образование и сообщали о более низком уровне общения с другими. Также у них были более высокие уровни депрессии и тревожности. Помимо этого, они чаще страдали от хронической боли и имели более высокий индекс массы тела.

Учёные отметили важность физической активности и заявили, что многие факторы поддаются корректировке.