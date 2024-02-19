Исследование: обязательная школьная форма вредит физической активности

Исследователи из Кембриджского университета проанализировали данные об уровне физической активности более миллиона детей в возрасте 5−17 лет в 135 странах. Они обнаружили, что в странах, где большинство школ требуют ношения школьной формы, меньше молодых людей выполняют рекомендации Всемирной организации здравоохранения о 60 минутах ежедневной физической активности.

Хотя девочки в целом получают меньше физических упражнений, чем мальчики, независимо от политики в отношении школьной формы, исследование показало, что в странах с обязательной школьной формой разница больше. Этот разрыв был особенно заметен на уровне начальной школы, возможно, потому, что дети младшего возраста получают больше случайных физических упражнений во время активных игр на переменах и во время обеда. Исследователи предполагают, что девочки могут чувствовать себя менее комфортно, участвуя в таких занятиях, если они носят юбки или платья, которые являются обычными элементами школьной формы.

Исследование не доказывает причинно-следственную связь, но оно дополняет существующие данные, указывающие на то, что школьная форма может быть препятствием для физической активности.

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