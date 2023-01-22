К каким проблемам с легкими приводит курение вейпов и электронных сигарет

Он объяснил это тем, что вейперы, как правило, курят чаще. Специалист отметил, что несмотря на то, что у людей, курящих вейп, нет такого выраженного кашля, сухости в горле и изменения голоса, по сравнению с курящими обычные сигареты, риск развития воспалительных заболеваний бронхолегочной системы у них практически одинаков, так как вейперы курят чаще (курить комфортно можно не только на улице).

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов объяснил, почему в России необходимо полностью запретить продажу вейпов.

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