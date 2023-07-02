«Качки» оказались устойчивее к болезни Альцгеймера

Используя метод, называемый менделевской рандомизацией, исследователи изучили данные более чем 450 000 участников в базе данных британского биобанка. Они проанализировали выборку из почти 22 000 человек с болезнью Альцгеймера и 42 000 без нее, а также дополнительную выборку из 7 329 человек с болезнью Альцгеймера и 252 000 без нее. Исследователи также изучили гены и интеллект 269 000 участников. Для оценки мышечной массы и жировой ткани рук и ног были проведены измерения биоимпеданса, и результаты были скорректированы с учетом возраста, пола и генетических факторов.

Анализ показал, что 584 генетических варианта были связаны с мышечной массой, но ни один из них не был сосредоточен в области гена APOE, которая связана с болезнью Альцгеймера. В совокупности эти генетические вариации объясняли десять процентов различий в мышечной массе участников.

Более высокая генетически детерминированная мышечная масса была в значительной степени связана с более низким риском развития болезни Альцгеймера. Кроме того, люди с большим объемом мышц демонстрировали лучшие когнитивные способности, хотя это не в полной мере объясняло защитный эффект от болезни Альцгеймера.

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