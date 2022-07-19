Как безопасно заниматься спортом в жару

Одевайтесь по погоде. Лучше всего надевать светлую, свободную и воздухопроницаемую одежду, головной убор, солнцезащитные очки. Не забывайте и о креме с SPF 30 или выше: его нужно наносить за полчаса до тренировки. Измените маршрут. Подойдёт для занятий спортом в жару место с зелёной зоной, тенью и водой. Если вы бегаете, то лучше всего это делать кругами. Охлаждайтесь несколькими способами сразу. Причём это нужно делать как во время, так и до и после занятия спортом. Из внешних методов охлаждения можно выделить использование холодного влажного полотенца, из внутренних - поедание мороженого. Также помогает погружение в холодную воду ступней, рук, предплечий, ледяной душ или ванна до и после тренировки. Слушайте свой организм. Тепловой удар может быть смертельно опасным. Поэтому важно прислушиваться к себе в жару и следить за ощущениями, пульсом. При тепловом ударе человек может почувствовать головокружение, головную боль, спутанность сознания, сильное потоотделение, спазмы мышц, тошноту, учащённое сердцебиение, сильную усталость. Ему также может быть тяжело дышать.

На самом деле спустя всего пять-десять дней таких тренировок ваш организм уже будет лучше справляться с жарой, говорят авторы статьи.

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