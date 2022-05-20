Как частая бессонница может повлиять на мозг в старости

Согласно результатам исследования, симптомы длительной бессонницы и более позднее ухудшение когнитивных функций имеют четкую связь.

Исследование также показало, что проблемы с памятью, а также проблемы с обучаемостью и концентрацией внимания увеличивались по мере продления симптомов бессонницы.

Среди прочего, исследование показало, что если симптомы бессонницы ослабевают с годами, то когнитивное функционирование также оказывается лучше в пенсионном возрасте.

По мнению исследователей, длительно существующие симптомы бессонницы следует рассматривать как факторы риска плохого когнитивного функционирования.

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