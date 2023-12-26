Как часто нужно делать кардио, чтобы сбросить вес

Как часто нужно делать кардио, чтобы сбросить весЭто очень эффективный способ избавления от лишних килограммов
Кардиоупражнений существует множество. Но как часто вам им нужно выполнять, чтобы похудеть?
Для устойчивого снижения веса главное — последовательность. Чтобы сердечно-сосудистая система у вас была в порядке, Американская кардиологическая ассоциация рекомендует здоровым взрослым уделять в неделю минимум 150 минут кардио умеренной интенсивности или 75 минут кардио высокой интенсивности. Также при снижении веса вы можете увеличить это количество до 300 минут в неделю.
Для похудения эффективны все виды кардио. В том числе ходьба, бег трусцой или использование тренажёров. Благодаря всем этим упражнениям вам будет проще добиться дефицита калорий.
При этом решающее значение для похудения имеют уровень физической подготовки, состояние здоровья и личные предпочтения человека. К примеру, новички могут начать с плавания или занятий на эллиптическом тренажёре, а затем постепенно переходить к более напряжённым видам деятельности типа бега на длинные дистанции или высокоинтенсивных интервальных тренировок.
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