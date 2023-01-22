Как часто нужно менять режим упражнений по науке

Во-первых, можно установить периодичность. Такие модели обычно сохраняют последовательный набор упражнений в течение определённого периода времени, обычно это программа продолжительностью от восьми до 12 недель. Две основные модели периодизации — линейная и волнообразная. Линейная периодизация предполагает постепенное увеличение нагрузок. Волнообразная периодизация включает в себя манипулирование различными переменными (обычно объёмом и интенсивностью) в разные дни.

Во-вторых, исследования показали, что люди получают лучшие результаты, когда выбирают переменный набор упражнений по сравнению с фиксированным набором упражнений. Однако чрезмерное чередование упражнений негативно влияет на рост мышц.

Учитывая все обстоятельства, традиционный подход изменения вашей программы каждые 12 недель может иметь смысл. Тем не менее, нет жёсткого правила о том, как часто вы должны что-то менять. Возможно, лучший подход — делать то, что вам нравится больше всего.