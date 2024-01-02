Как часто вам нужно тренироваться, чтобы похудеть

Как часто вам нужно тренироваться, чтобы похудетьЕсть несколько факторов, которые нужно учитывать
Тренер рассказал, как часто нужно заниматься спортом, чтобы сбросить вес . Для эффективного снижения веса тренировка должна включать как силовые упражнения, так и кардио. Но сколько раз в неделю для этого нужно ходить в зал?
Частота тренировок в целом может зависеть от большого количества факторов. В том числе от уровня физической подготовки, общего состояния здоровья, целей по снижению веса. Однако эксперты по фитнесу и Руководство по физической активности для американцев советуют уделять минимум 150 минут упражнениям средней интенсивности или минимум 75 минут упражнениям высокой интенсивности в неделю. Это около 30 минут в день пять раз в неделю.
Важно также заниматься спортом регулярно. Тогда у вас снижение веса и его поддержание будут устойчивыми в долгосрочной перспективе. Вне зависимости от того, предпочитаете вы ежедневные тренировки или же более продолжительные занятия несколько раз в неделю, главное — это найти баланс.
При снижении веса лучше всего сочетать кардио с силовыми упражнениями. Силовые тренировки помогают нарастить мышечную массу, что ускоряет обмен веществ и помогает сжигать больше калорий даже в состоянии покоя. При этом кардио (например, бег) тоже сжигают калории, улучшают общее состояние сердечно-сосудистой системы. В идеале нужно включить в распорядок дня и те, и другие упражнения. Старайтесь уделять хотя бы два дня силовым тренировкам и три дня кардио каждую неделю.
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