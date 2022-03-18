Как избавиться от бессонницы, вызванной стрессом

По словам Котовой, стрессовые ситуации нередко становятся причиной нарушений сна. Чтобы побороть их она советует улучшить гигиену сна. “Самый главный принцип такой гигиены — ложиться и вставать приблизительно в одно и то же время”, – заявила врач, при этом даже если у вас долго не получалось заснуть, все равно стоит вставать в одно и то же время.

Помимо этого, не стоит “досыпать” пропущенные часы днем, а перед самим сном, за два-три часа, отказаться от любых гаджетов, чтобы дать мозгу расслабиться.

Если даже после всех вышеперечисленных действий, вы все равно имеете проблемы со сном, то Котова советует обратиться к специалисту, потому что это может говорить об острой фазе нарушения сна, которая требует личной консультации у врача и которая может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой.

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