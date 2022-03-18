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Как избавиться от бессонницы, вызванной стрессом

И к чему она может привести
Стресс является одним из самых основных причин бессонницы. К счастью, врач-психиатр, психотерапевт, невролог Ольга Котова в беседе с радио Sputnik дала советы по избавлению от такого рода бессонницы.
Как избавиться от бессонницы, вызванной стрессом

По словам Котовой, стрессовые ситуации нередко становятся причиной нарушений сна. Чтобы побороть их она советует улучшить гигиену сна. “Самый главный принцип такой гигиены — ложиться и вставать приблизительно в одно и то же время”, – заявила врач, при этом даже если у вас долго не получалось заснуть, все равно стоит вставать в одно и то же время.

Помимо этого, не стоит “досыпать” пропущенные часы днем, а перед самим сном, за два-три часа, отказаться от любых гаджетов, чтобы дать мозгу расслабиться.

Если даже после всех вышеперечисленных действий, вы все равно имеете проблемы со сном, то Котова советует обратиться к специалисту, потому что это может говорить об острой фазе нарушения сна, которая требует личной консультации у врача и которая может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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