Как избежать боли и повреждений при переходе на новый режим тренировки

1. Разминка.

Перед тренировкой важно разогреться. Мышцы, которые были разогреты, можно тренировать дольше, они будут меньше болеть, а также снизится риск травм.

2. Не переоценивайте свои возможности.

Распространённой ошибкой при переходе к новому режиму упражнений является выполнение слишком большого их количества. Это может привести к боли после тренировок, а также увеличить вероятность получения травмы.

3. Найдите время, чтобы восстановиться.

Перерыв на день или два каждую неделю жизненно важен для восстановления. Однако не нужно просто сидеть и ничего не делать. Лучше практиковать что-то не требующее больших усилий, например ходьбу или йогу.

4. Изучите правильную технику.

В начале двигайтесь медленно, попробуйте разные упражнения и не добавляйте слишком много веса, пока не освоите технику.

5. Купите хорошую обувь.

Это особенно важно для бега, так как комфорт и поддержка помогут уменьшить болезненность и сделают ваши пробежки более приятными.