Как избежать боли и повреждений при переходе на новый режим тренировки

Как избежать боли и повреждений при переходе на новый режим тренировки5 советов
Выработать привычку заниматься спортом непросто. Мало того, что трудно найти время для упражнений, можно также испытывать страх перед болью и травмами. Издание MedicalXpress объяснило, как избежать неприятных ощущений при переходе на новый режим тренировок.
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1. Разминка.
Перед тренировкой важно разогреться. Мышцы, которые были разогреты, можно тренировать дольше, они будут меньше болеть, а также снизится риск травм.
2. Не переоценивайте свои возможности.
Распространённой ошибкой при переходе к новому режиму упражнений является выполнение слишком большого их количества. Это может привести к боли после тренировок, а также увеличить вероятность получения травмы.
3. Найдите время, чтобы восстановиться.
Перерыв на день или два каждую неделю жизненно важен для восстановления. Однако не нужно просто сидеть и ничего не делать. Лучше практиковать что-то не требующее больших усилий, например ходьбу или йогу.
4. Изучите правильную технику.
В начале двигайтесь медленно, попробуйте разные упражнения и не добавляйте слишком много веса, пока не освоите технику.
5. Купите хорошую обувь.
Это особенно важно для бега, так как комфорт и поддержка помогут уменьшить болезненность и сделают ваши пробежки более приятными.