Как избежать пищевого отравления в праздники

Прежде всего, купленный продукт нужно очистить, разделить, приготовить, охладить. Не забывайте чаще мыть руки тёплой водой с мылом и протирать поверхности, в том числе во время готовки.

Если вы моете фрукты и овощи, то откажитесь от мыла: просто воды будет достаточно. Не допускайте, чтобы продукты, которые подаются в сыром виде, контактировали с мясом, птицей или морепродуктами (в том числе в холодильнике). Для нарезки сырого мяса и морепродуктов также используйте отдельную доску.

Скоропортящиеся продукты должны храниться в холодильнике максимум два часа. Размораживать же продукты необходимо в холодильнике, микроволновке или в холодной воде.

Для домашних животных опасными праздничными продуктами считаются конфеты, шоколад, хлеб и тесто, виноград, изюм, смородина, жирные мясные остатки, какао, продукты без сахара.