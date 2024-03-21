Как нужно тренироваться после 40, чтобы укрепить здоровье и продлить молодость

По словам фитнес-эксперта, даже в зрелом возрасте можно привести себя в отличную форму, но для этого требуются соответствующие упражнения. Они будут отличаться по интенсивности и продолжительности. Также важно «следить за здоровьем суставов и консультироваться с врачом».

Мужчинам после 40 Юрпалова порекомендовала заниматься бегом с высоко поднятыми коленями, выполнять приседания, отжимания, подъёмы ног лёжа и планку. Эксперт объяснила, что такая тренировка способствует сжиганию жира на животе, поможет улучшить обмен веществ, психическое и сердечно-сосудистое здоровье.

При этом не нужно, что называется, рвать жилы. Достаточно начать с небольших и достижимых целей и постепенно увеличивать интенсивность тренировок. К примеру, можно начать с 6-7 повторений каждого упражнения, а затем увеличить до 10-12. Тело адаптируется за счёт плавного роста нагрузки, что также снизит риск травматизации.

«После 40 лет уровень мышечной массы постепенно снижается. Регулярные тренировки помогают поддержать и даже увеличить её, сохранить здоровье костей и суставов. Это особенно важно для предотвращения остеопороза и других заболеваний опорно-двигательного аппарата», — посоветовала эксперт.

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