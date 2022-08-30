Как понять, что у ребёнка сотрясение мозга: восемь признаков

Как понять, что у ребёнка сотрясение мозга: восемь признаковЗапомните эти симптомы
Доктор Шон Брэдли отмечает, что заключение о наличии сотрясения мозга делают обычно по симптомам, внешнему виду травмы и по описанию того, как она произошла. Проблема состоит ещё и в том, что не бывает два одинаковых сотрясения. Даже если у ребёнка-спортсмена произошло сотрясение второй раз, у него могут возникнуть совсем другие симптомы, чем до этого.
Среди общих признаков сотрясения головного мозга выделяются: головная боль, боль в области шеи, рвота, тошнота. Есть и дополнительные симптомы такой травмы: это перепады настроения, головокружение, проблемы с сохранением баланса, затуманенное зрение.
При этом не все симптомы требуют вызова скорой помощи. Однако если ребёнок жалуется на усилившуюся головную боль, у него изменилось настроение, поведение или эмоциональное состояние, а также есть очаговые неврологические расстройства, то нужно срочно обратиться к врачу.
После получения сотрясения нельзя принимать противовоспалительные препараты и пить алкоголь. Обычно в качестве лечения назначают в этом случае тайленол.
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