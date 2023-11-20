Как понять, не слишком ли вы много тренируетесь

Зачастую чрезмерные физические нагрузки встречаются у тех, кто переходит от полного отказа от спорта к слишком активным попыткам похудеть, привести себя в форму. И дело не всегда в общем количестве упражнений, которые вы делаете. Ключевую роль играет то, насколько быстро увеличивается интенсивность этих упражнений.

Как правило, у людей, которые чересчур много тренируются, есть схожие симптомы. Это длительная боль в мышцах после тренировки (максимум она должна длиться три-четыре дня), снижение иммунитета, частые или повторяющиеся травмы, постоянная усталость, раздражительность и низкий уровень энергии, усталость в начале тренировки, отсутствие прогресса или снижение эффективности, учащённый пульс в состоянии покоя, отказ от дел ради тренировок, тревога или депрессия.