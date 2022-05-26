Как правильно выбирать напитки, чтобы избежать деменции: четыре полезные привычки

Специалист Джанет Коулман из Consumer Mag перечислила четыре способа снизить риск деменции при помощи напитков. Нужно лишь сформировать у себя несколько полезных привычек.

Чашка кофе ежедневно. Учёные выяснили, что кофе в умеренных дозах положительно влияет на мозг. В кофе много антиоксидантов, он помогает снизить вероятность возникновения деменции на 54 процента. Кроме того, в этом напитке есть аминокислота L-теанин, которая заставляет мозг работать лучше, повышает настроение и улучшает концентрацию.