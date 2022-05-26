Как правильно выбирать напитки, чтобы избежать деменции: четыре полезные привычки

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Как правильно выбирать напитки, чтобы избежать деменции: четыре полезные привычкиНапример, полезно пить кофе и чай
Деменция сегодня встречается довольно часто. Чтобы предотвратить развитие этой болезни, полезно помнить о нескольких правилах.
Специалист Джанет Коулман из Consumer Mag перечислила четыре способа снизить риск деменции при помощи напитков. Нужно лишь сформировать у себя несколько полезных привычек.
- Чашка кофе ежедневно. Учёные выяснили, что кофе в умеренных дозах положительно влияет на мозг. В кофе много антиоксидантов, он помогает снизить вероятность возникновения деменции на 54 процента. Кроме того, в этом напитке есть аминокислота L-теанин, которая заставляет мозг работать лучше, повышает настроение и улучшает концентрацию.
- Употребление чая. В научных работах говорится, что чай предотвращает снижение когнитивных функций. Результаты одного исследования, которое было опубликовано в American Journal of Preventive Medicine, показали, что женщины, употребляющие ежедневно три чашки чёрного или зелёного чая меньше подвержены когнитивным нарушениям.
- Алкоголь в умеренных дозах. Известно, что у пожилых, которые пьют спиртное в умеренных количествах, ниже уровень тревоги и депрессии, меньше попыток самоубийства, чем у стариков, которые пьют много или совсем отказались от алкоголя.
- Снижение потребления послащённых напитков. Если регулярно пить газировку и сладкие морсы, то это, согласно результатам исследований, может привести к диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, деменции, болезни Альцгеймера. Также в работе, опубликованной в Stroke, указывается, что при увеличении потребления подслащённых безалкогольных напитков повышается вероятность возникновения деменции и инсульта.
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Источник:Eat This, Not That!
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: