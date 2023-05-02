Как приготовить шашлык так, чтобы он не вызвал у вас рак

Во время приготовления шашлыка образуется не только множество гетероциклических аминов, которые могут навредить организму. Выделяется в этом случае такой вид токсичных веществ, как соединения полициклических ароматических углеводородов. А ещё при высокой температуре образуются вредные элементы: жиры, холестерин и пр. Известно, что полициклические ароматические углеводороды тесно связаны с раком желудка.

Но если соблюдать несколько правил, то можно приготовить наименее вредный для здоровья шашлык.

Предварительно маринуйте мясо. Согласно результатам исследований, это снижает количество гетероциклических аминов, которые образуются в процессе приготовления шашлыка.

Предварительно обрабатывайте мясо. Например, обработайте перед жаркой мясо паром или же запеките его в микроволновке. Это тоже уменьшит уровень гетероциклических аминов.

Выбирайте белое мясо. Это может быть куриная грудка без костей и кожи. Кроме того, вы можете попробовать жарить на огне морепродукты.