Как приготовить шашлык так, чтобы он не вызвал у вас рак

Как приготовить шашлык так, чтобы он не вызвал у вас ракСовсем скоро начнётся сезон шашлыка
Исследования показывают, что из-за гетероциклических аминов мясо, приготовленное на гриле, может навредить здоровью. И на образование этих веществ влияют температура, время нагревания, способ обработки.
Во время приготовления шашлыка образуется не только множество гетероциклических аминов, которые могут навредить организму. Выделяется в этом случае такой вид токсичных веществ, как соединения полициклических ароматических углеводородов. А ещё при высокой температуре образуются вредные элементы: жиры, холестерин и пр. Известно, что полициклические ароматические углеводороды тесно связаны с раком желудка.
Но если соблюдать несколько правил, то можно приготовить наименее вредный для здоровья шашлык.
Предварительно маринуйте мясо. Согласно результатам исследований, это снижает количество гетероциклических аминов, которые образуются в процессе приготовления шашлыка.
Предварительно обрабатывайте мясо. Например, обработайте перед жаркой мясо паром или же запеките его в микроволновке. Это тоже уменьшит уровень гетероциклических аминов.
Выбирайте белое мясо. Это может быть куриная грудка без костей и кожи. Кроме того, вы можете попробовать жарить на огне морепродукты.
Не ешьте пригоревшие части мяса. Иначе вы можете получить дозу гетероциклических аминов. В таких частях мяса точно больше всего вредных веществ.
Сочетайте мясо с овощами. Это даст возможность сократить время, которое нужно для жарки на открытом огне.
Откажитесь от густого дыма. Такой дым может образовываться из-за некачественного древесного угля.
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