Фитнес и здоровье
19:09, 02 мая 2023
1 мин.

Как приготовить шашлык так, чтобы он не вызвал у вас рак

Совсем скоро начнётся сезон шашлыка

Исследования показывают, что из-за гетероциклических аминов мясо, приготовленное на гриле, может навредить здоровью. И на образование этих веществ влияют температура, время нагревания, способ обработки.

Во время приготовления шашлыка образуется не только множество гетероциклических аминов, которые могут навредить организму. Выделяется в этом случае такой вид токсичных веществ, как соединения полициклических ароматических углеводородов. А ещё при высокой температуре образуются вредные элементы: жиры, холестерин и пр. Известно, что полициклические ароматические углеводороды тесно связаны с раком желудка.

Но если соблюдать несколько правил, то можно приготовить наименее вредный для здоровья шашлык.

Предварительно маринуйте мясо. Согласно результатам исследований, это снижает количество гетероциклических аминов, которые образуются в процессе приготовления шашлыка.

Предварительно обрабатывайте мясо. Например, обработайте перед жаркой мясо паром или же запеките его в микроволновке. Это тоже уменьшит уровень гетероциклических аминов.

Выбирайте белое мясо. Это может быть куриная грудка без костей и кожи. Кроме того, вы можете попробовать жарить на огне морепродукты.

Как приготовить шашлык так, чтобы он не вызвал у вас рак
Сергей Пятаков

Не ешьте пригоревшие части мяса. Иначе вы можете получить дозу гетероциклических аминов. В таких частях мяса точно больше всего вредных веществ.

Сочетайте мясо с овощами. Это даст возможность сократить время, которое нужно для жарки на открытом огне.

Откажитесь от густого дыма. Такой дым может образовываться из-за некачественного древесного угля.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров