Как силовые тренировки влияют на сон пожилых людей

Как силовые тренировки влияют на сон пожилых людейФизическая активность почти всегда полезна
Эксперт по фитнесу Максим Оборин рассказал «Газете.Ru», как силовые тренировки влияют на качество сна. Он объяснил, что такие занятия ускоряют расход и обновление запасов адреналина и норадреналина — гормонов, которые мешают заснуть.
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«Перестройка нервной системы также позволяет улучшить качество сна у молодых и пожилых. В течение дня у людей накапливаются гормоны адреналин и норадреналин, а тренировки позволяют снизить их уровень. За счёт этого человек лучше засыпает, а утром просыпается более бодрым, так как за ночь организм восполнил потраченные запасы гормонов», — сказал Оборин.
Силовые тренировки особенно полезны для пожилых людей, которые страдают от саркопении — потери мышечной массы и силы с возрастом. Саркопения вызывает расстройства сна, а бессонница усугубляет состояние мышц. Учёные доказали, что силовые тренировки могут значительно улучшить качество сна у пожилых с саркопенией.