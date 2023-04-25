Как связаны сон, еда, физические упражнения и стресс

По словам Сафии Дебар из клиники Майо, мозг должен находиться в состоянии отдыха, восстановления и расслабления, чтобы тело функционировало нормально. В то же время мозг может находиться в стрессе, из-за чего физические потребности человека отодвигаются на второй план, а главной задачей становится защита от угрозы. Причём не важно, от реальной или воображаемой: наш мозг не различает это и воспринимает одинаково.

При стрессе мозг концентрируется на немедленном улучшении самочувствия. Поэтому при стрессе так хочется сладкого и/или жирной пищи, так лень заниматься спортом.