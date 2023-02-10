Как свёкла поможет в спортивных тренировках

Большой систематический обзор 2020 года включал испытаний , в которых участники пили свекольный сок. Оказался, что он эффективен для велосипедистов, но бесполезен для женщин или профессиональных спортсменов. Другой обзор 2021 года показал, что свёкла улучшила время спортсменов на длинных дистанциях в среднем на 25,3 секунды, а пройденное расстояние — на 163 метра.

В целом, свёкла богата нитратами и антоцианами. После попадания внутрь нитраты превращаются во рту в нитриты. В кислых условиях желудка нитрит затем превращается в оксид азота, который всасывается в кровоток. Последний расширяет кровеносные сосуды, что ускоряет доставку кислорода к мышцам.

Австралийский институт спорта (AIS) сообщает, что добавки со свёклой могут быть полезны для упражнений, тренировок и соревнований, которые длятся от 4 до 30 минут, а также для командных видов спорта с прерывистыми упражнениями.