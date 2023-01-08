Фитнес и здоровье
17:52, 08 января 2023
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Как улучшится ваше здоровье, если вы станете бегать каждый день по 10 минут

Вас ждёт четыре положительных эффекта

Доктор медицинских наук Майк Бол отметил, что бег трусцой - это на самом деле исключительная часть фитнеса. И она даст вам множество преимуществ. К тому же для бега вам понадобится всего лишь пара кроссовок.

Как улучшится ваше здоровье, если вы станете бегать каждый день по 10 минут

Фото: Medcor

Польза для организма есть и в коротких пробежках. Например, в таких, как бег трусцой по 10 минут в день.

  1. Вы сможете быстрее похудеть и сжечь калории. Бег трусцой представляет собой разновидность кардиотренировки. В зависимости от вашей массы тела и от скорости бега за 10 минут вы сожжёте примерно 150 калорий.

  2. Вы укрепите мышцы ног, основные мышц, сделаете кости плотнее. Это окажется особенно полезно со временем: в старости может ухудшиться способность сохранять равновесие, двигать конечностями. Также пожилые больше подвержены риску падения.

Как улучшится ваше здоровье, если вы станете бегать каждый день по 10 минут

  1. Вы улучшите психическое здоровье. Научные исследования демонстрируют, что благодаря бегу трусцой увеличивается приток крови к мозгу. Это может способствовать улучшению исполнительной функции, то есть самоконтроля и способности принимать решения.

  2. Вы укрепите сердечно-сосудистую систему. Бег трусцой делает сердце сильнее. Кроме того, за счёт бега кислород к тканям организма доставляется быстрее. Это помогает снизить вероятность развития болезней сердца и кровеносных сосудов, некоторых видов рака.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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