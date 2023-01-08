Как улучшится ваше здоровье, если вы станете бегать каждый день по 10 минут

Как улучшится ваше здоровье, если вы станете бегать каждый день по 10 минутВас ждёт четыре положительных эффекта
Доктор медицинских наук Майк Бол отметил, что бег трусцой - это на самом деле исключительная часть фитнеса. И она даст вам множество преимуществ. К тому же для бега вам понадобится всего лишь пара кроссовок.
Фото: Medcor
Польза для организма есть и в коротких пробежках. Например, в таких, как бег трусцой по 10 минут в день.
Вы сможете быстрее похудеть и сжечь калории. Бег трусцой представляет собой разновидность кардиотренировки. В зависимости от вашей массы тела и от скорости бега за 10 минут вы сожжёте примерно 150 калорий.
Вы укрепите мышцы ног, основные мышц, сделаете кости плотнее. Это окажется особенно полезно со временем: в старости может ухудшиться способность сохранять равновесие, двигать конечностями. Также пожилые больше подвержены риску падения.
Вы улучшите психическое здоровье. Научные исследования демонстрируют, что благодаря бегу трусцой увеличивается приток крови к мозгу. Это может способствовать улучшению исполнительной функции, то есть самоконтроля и способности принимать решения.
Вы укрепите сердечно-сосудистую систему. Бег трусцой делает сердце сильнее. Кроме того, за счёт бега кислород к тканям организма доставляется быстрее. Это помогает снизить вероятность развития болезней сердца и кровеносных сосудов, некоторых видов рака.
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