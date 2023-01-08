Как улучшится ваше здоровье, если вы станете бегать каждый день по 10 минут

Вас ждёт четыре положительных эффекта

Доктор медицинских наук Майк Бол отметил, что бег трусцой - это на самом деле исключительная часть фитнеса. И она даст вам множество преимуществ. К тому же для бега вам понадобится всего лишь пара кроссовок.