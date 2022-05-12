Как женщинам "постарше" сохранить ясный ум благодаря диете

MIND, что расшифровывается как Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay, представляет собой растительную диету, которая включает в свой рацион продукты, известные как способствующие здоровью мозга. К таким продуктам относятся цельное зерно, листовая зелень и другие овощи, черника и другие ягоды, орехи, бобовые, рыба, оливковое масло и, по желанию, бокал вина.

В исследовании, в котором приняли участие 60 женщин в возрасте от 60 до 75 лет в постменопаузе, сравнивались результаты экспериментальной группы, которая придерживалась диеты MIND и занималась спортом с умеренной интенсивностью три раза в неделю, и контрольной группы, которая не занималась спортом, а просто придерживалась диеты MIND.

По итогу, в экспериментальной группе было отмечено больше значительных положительных изменений в когнитивных функциях, чем в контрольной, что указывает на то, что сочетание аэробных упражнений и диеты MIND с контролем калорий улучшает когнитивные функции, несмотря на потерю половых гормонов у женщин в постменопаузе.

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