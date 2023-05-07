Какие фрукты вредны для вашей фигуры

Панова пояснила, что эти фрукты содержат натуральные сахара, которые могут повышать уровень инсулина и способствовать увеличению веса. Она рекомендовала полностью отказаться от сладких фруктов после 6 часов вечера и ограничить потребление несладких фруктов.

Кстати, авокадо - это практически единственный фрукт, который содержит здоровые жиры. И вот 10 научно доказанных полезных свойств авокадо Авокадо снижают риск развития метаболического синдрома, регулируют кровяное давление и снижают вероятность развития болезней сердца, помогает в усвоении железа и это далеко не все.

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