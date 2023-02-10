Фитнес и здоровье
13:42, 10 февраля 2023
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Какими продуктами опасно закусывать алкоголь

Точно не соленья

В интервью газете "Вечерняя Москва" гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова предостерегла россиян от закусывания алкогольных напитков некоторыми продуктами.

Какими продуктами опасно закусывать алкоголь

Фото: Unsplash

Так, при выборе с чем употреблять алкоголь она советует “оградиться” от солений и сладостей: сладкая пища в сочетании с алкоголем приводит к чрезмерному выбросу энергии, а соленая - к образованию камней в почках и набору веса.

Алкоголь хорошо сочетается с легкими закусками, высокобелковой пищей, а также крахмалистыми овощами. Например, картофельное пюре или винегрет.

Отлично подходит сыр с небольшим количеством фруктов”, - уточняет приглашенный эксперт.

Ранее ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила план по внедрению продажи алкоголя через Интернет с помощью QR-кодов в России. На данный момент в России действует запрет на дистанционную продажу алкогольной продукции

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