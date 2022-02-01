Какое простое упражнение поможет жить дольше

Считается, что люди до 40 лет с открытыми глазами в норме должны продержаться 45 секунд, с закрытыми - 15 секунд, 40-49 лет - 42 и 13 секунд, 50-59 лет - 41 и 8 секунд, 60-69 лет - 32 и 4 секунды, 70-79 лет - 22 и 3 секунды.

Исследование, результаты которого были опубликованы в 2014 году в издании BMJ, показало, что у людей с хорошим балансом больше шансов прожить дольше. Участвовали в эксперименте 2760 мужчин и женщин в возрасте 53 лет. В результате спустя 13 лет выяснилось, что те, кто с закрытыми глазами продержался менее двух секунд, имели в три раза больше шансов умереть, чем испытуемые, которые продержались 10 секунд или дольше.

Также способность балансировать развивается при помощи занятий йогой и тай-чи.