Какой продукт поможет уснуть даже после чашки крепкого кофе

По словам сертифицированного специалиста по сну Майкла Дж. Бреуса, кофеин за шесть-восемь часов выводиться из организма лишь наполовину. Это означает, что если вы прекратите пить его в 14:00, то к 22:00 из вашего организма выйдет только 50% кофеина. Именно поэтому Бреус рекомендует по возможности отказаться от кофеина во второй половине дня.

Однако, объяснил Бреус, если вы случайно выпили кофе поздно вечером, брокколи может помочь вам быстрее его переварить. Согласно раннему исследованию, брокколи индуцирует ферменты цитохрома P450 в печени, что способствует метаболизму кофеина в организме человека.

Более поздний метаанализ показал, что брокколи, а также брюссельская капуста, капуста, цветная капуста, редис и водяной кресс также поддерживают метаболизм разнообразных веществ.