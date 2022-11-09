Хотите быстрее похудеть? Тренируйтесь натощак

В ходе исследования участники занимались на велотренажёре с умеренной интенсивностью в течение 30 минут. Делали они это дважды: один раз - после 7-часового голодания, один раз - спустя два часа после еды. Результаты показали, что упражнения натощак вечером увеличивают количество сжигаемого жира. Так, показатели сожжённого жира спустя полчаса тренировки увеличились где-то на 70 %: с 4,5 г до 7,7 г.

В течение дня те, кто тренировался натощак, потребляли на 440 ккал меньше. Однако также они за ужином ели примерно на 100 ккал больше по сравнению с другими участниками, получали меньше удовольствия от вечерней тренировки.

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