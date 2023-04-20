Хотите снизить давление? Вот в какое время дня вам лучше всего заниматься спортом

Одна группа участников тренировалась при этом с 7 до 10 утра, а другая - с 17 до 20 часов.

Учёные обнаружили, что диастолическое давление было одинаковым в обеих группах. В то же время систолическое артериальное давление снижалось только после вечерних занятий спортом. Кроме того, улучшение реакции нервной системы на изменения артериального давления было связано с большим улучшением показателей кровяного давления от вечерних упражнений.

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