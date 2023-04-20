Хотите снизить давление? Вот в какое время дня вам лучше всего заниматься спортом

Хотите снизить давление? Вот в какое время дня вам лучше всего заниматься спортомЭто касается именно пожилых людей
В ходе нового исследования выяснилось, что у тех, кто тренировался вечером, кровяное давление снижалось сильнее, чем у тех, кто занимался спортом по утрам. В научной работе также описаны механизмы, связанные с этими результатами.
В недавно проведённом исследовании участвовали 23 пожилых человека с гипертонией. Все эти люди принимали лекарства от кровяного давления в течение как минимум четырёх месяцев. Участники занимались на велотренажёре три раза в неделю в течение 10 недель.
Одна группа участников тренировалась при этом с 7 до 10 утра, а другая - с 17 до 20 часов.
Учёные обнаружили, что диастолическое давление было одинаковым в обеих группах. В то же время систолическое артериальное давление снижалось только после вечерних занятий спортом. Кроме того, улучшение реакции нервной системы на изменения артериального давления было связано с большим улучшением показателей кровяного давления от вечерних упражнений.
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