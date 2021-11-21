Кому нельзя есть имбирь

Специалист сообщила, что имбирь раздражает слизистую желудка и кишечника. По этой причине им не стоит злоупотреблять людям с язвой или гастритом, а также пациентам с геморроем и колитом. Кроме того, имбирь категорически противопоказан тем, у кого подтверждён гепатит и цирроз печени. Для таких людей этот продукт может быть даже смертельно опасен.

Ранее эксперты перечислили полезные свойства имбиря. Среди них оказались замедление старения, борьба с тошнотой, снижение уровня сахара в крови и др.

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