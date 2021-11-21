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Кому нельзя есть имбирь

Врач назвала категории пациентов
Главврач ГКБ имени Виноградова Ольга Шарапова рассказала журналистам, при каких заболеваниях опасно есть корень имбиря.
Кому нельзя есть имбирь

Специалист сообщила, что имбирь раздражает слизистую желудка и кишечника. По этой причине им не стоит злоупотреблять людям с язвой или гастритом, а также пациентам с геморроем и колитом. Кроме того, имбирь категорически противопоказан тем, у кого подтверждён гепатит и цирроз печени. Для таких людей этот продукт может быть даже смертельно опасен.

Ранее эксперты перечислили полезные свойства имбиря. Среди них оказались замедление старения, борьба с тошнотой, снижение уровня сахара в крови и др.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения по своему здоровью посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Телеканал «Звезда»
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