Крытый каток 5000 кв. м построят в Кашире: хоккей для детей и взрослых

Общая площадь двухэтажного здания составит более пяти тысяч квадратных метров. Главным объектом станет большая ледовая арена.

Комплекс разделят на несколько зон. В нем предусмотрят удобный вход для посетителей, саму ледовую арену, помещения для подготовки спортсменов и отдельные комнаты для обслуживания — в том числе медицинский кабинет.

За строительством следит местное отделение партии «Единая Россия». По словам представителей проекта, новый центр станет важным спортивным объектом не только для жителей Каширы, но и для соседних округов.