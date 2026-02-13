Крытый каток 5000 кв. м построят в Кашире: хоккей для детей и взрослых

Опубликовано 13 февраля 2026, 11:331 мин.
Крытый каток 5000 кв. м построят в Кашире: хоккей для детей и взрослыхВ Кашире построят современный спорткомплекс
В Кашире на Парковой улице строят новый физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком, напомнили в 360.ru. Проект реализуют в рамках народной программы «Единой России» и государственной программы Московской области по развитию социальной инфраструктуры. Завершить работы планируют в этом году. Сроки, правда, могут немного измениться из-за корректировок в документации.
Общая площадь двухэтажного здания составит более пяти тысяч квадратных метров. Главным объектом станет большая ледовая арена.
Комплекс разделят на несколько зон. В нем предусмотрят удобный вход для посетителей, саму ледовую арену, помещения для подготовки спортсменов и отдельные комнаты для обслуживания — в том числе медицинский кабинет.
За строительством следит местное отделение партии «Единая Россия». По словам представителей проекта, новый центр станет важным спортивным объектом не только для жителей Каширы, но и для соседних округов.