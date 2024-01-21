Лениво, но эффективно: названы виды спорта для подготовки к лету без стресса

Плавание

Это, пожалуй, лучший вариант, если у вас есть противопоказания к более интенсивным тренировкам. Руслан говорит: «Несколько дней в бассейне помогут здорово оставаться в тонусе, хотя резкого снижения веса таким образом не добиться, однако для улучшения гибкости стоит посвятить пару часов плаванию».

Йога

Йога — отличный способ замедлиться в суете большого города, и Руслан с этим согласен: «Растяжка, которую обеспечивают многие асаны, поможет получить больший эффект в зале, если вы решите ускорить подготовку к лету с помощью кардио или силовых упражнений».

Велосипед

Здесь вы можете выбрать тот вариант, который вам удобнее — стационарный велосипед или настоящий велосипед для утренних или вечерних поездок. Велосипед дает мощную нагрузку на бедра и икры, но будьте осторожны, если у вас есть проблемы с суставами.

Боулинг

Неважно, насколько вы физически подготовлены, — с такой нагрузкой вы справитесь. Руслан говорит: «Игра круто развивает координацию и ваше равновесие. Дополните ежемесячные походы в боулинг пробежками или упражнениями в домашних условиях и уже через пару месяцев вы себя не узнаете».

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