Медики предложили использовать смайлики для общения с пациентами

Медики предложили использовать смайлики для общения с пациентамиОни помогут быстро передавать важную информацию
Сотрудники Массачусетской больницы общего профиля предложили внедрить в медицину смайлики. Причём для каждой области - отдельные. По словам Хе, директора по развитию Центра инноваций в области цифровых технологий больницы, они помогут описывать своё состояние детям, которые не умеют разговаривать или говорят плохо, людям с ОВЗ и иностранным пациентам.
Сейчас всего 45 смайликов могут применяться в медицине. Специалисты выступают за добавление к этому списку ещё 15 медицинских эмодзи.
Помимо всего прочего, на языке смайликов может быть "написана" аннотация к документам, которые выдаются при выписке из больницы. Ещё один способ применения этих символов - при описании интенсивности боли пациентами.
Сейчас, добавляет исследователь, нужно отобрать подходящие для описания разных симптомов эмодзи, затем стандартизировать их и перейти к их внедрению в медицинскую область.