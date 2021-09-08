Медики предложили использовать смайлики для общения с пациентами

Сотрудники Массачусетской больницы общего профиля предложили внедрить в медицину смайлики. Причём для каждой области - отдельные. По словам Хе, директора по развитию Центра инноваций в области цифровых технологий больницы, они помогут описывать своё состояние детям, которые не умеют разговаривать или говорят плохо, людям с ОВЗ и иностранным пациентам.

Сейчас всего 45 смайликов могут применяться в медицине. Специалисты выступают за добавление к этому списку ещё 15 медицинских эмодзи.