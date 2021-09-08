Фитнес и здоровье
Сегодня в 17:24

Медики предложили использовать смайлики для общения с пациентами

Они помогут быстро передавать важную информацию
Медики Массачусетской больницы общего профиля уверены, что эмодзи станут отличным средством коммуникации между врачами и больными. Об этом пишет Medical Express.
Медики предложили использовать смайлики для общения с пациентами

Сотрудники Массачусетской больницы общего профиля предложили внедрить в медицину смайлики. Причём для каждой области - отдельные. По словам Хе, директора по развитию Центра инноваций в области цифровых технологий больницы, они помогут описывать своё состояние детям, которые не умеют разговаривать или говорят плохо, людям с ОВЗ и иностранным пациентам.

Сейчас всего 45 смайликов могут применяться в медицине. Специалисты выступают за добавление к этому списку ещё 15 медицинских эмодзи.

Медики предложили использовать смайлики для общения с пациентами

Помимо всего прочего, на языке смайликов может быть "написана" аннотация к документам, которые выдаются при выписке из больницы. Ещё один способ применения этих символов - при описании интенсивности боли пациентами.

Сейчас, добавляет исследователь, нужно отобрать подходящие для описания разных симптомов эмодзи, затем стандартизировать их и перейти к их внедрению в медицинскую область.