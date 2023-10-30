Много тренируетесь, но не худеете? Вот почему

Вы сосредоточены только на потере или наборе веса. Смотрите на то, как сидит на вас одежда, а не на цифры на весах. К тому же наращивание мышечной массы не приводит к снижению веса. Возможно, масса тела остаётся постоянной именно из-за роста мышц.

Вы непоследовательны. Похудение - это на 80% соблюдение диеты и на 20% - физические упражнения. И всё это должно быть регулярным, а не периодическим.

Ваша диета не так уж эффективна. Если человек много занимается спортом, но недоедает, то организм прибегает к накопленным жирам для получения энергии. Не менее важно и не переедать.