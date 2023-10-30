Много тренируетесь, но не худеете? Вот почему

Много тренируетесь, но не худеете? Вот почемуЕсть пять возможных причин
Эксперты по снижению веса объяснили, почему вы можете много времени проводить в зале и при этом вообще не худеть.
Вы сосредоточены только на потере или наборе веса. Смотрите на то, как сидит на вас одежда, а не на цифры на весах. К тому же наращивание мышечной массы не приводит к снижению веса. Возможно, масса тела остаётся постоянной именно из-за роста мышц.
Вы непоследовательны. Похудение - это на 80% соблюдение диеты и на 20% - физические упражнения. И всё это должно быть регулярным, а не периодическим.
Ваша диета не так уж эффективна. Если человек много занимается спортом, но недоедает, то организм прибегает к накопленным жирам для получения энергии. Не менее важно и не переедать.
Вы слишком мало спите. Недостаток сна влияет на гормоны, регулирующие аппетит и обмен веществ. Национальный фонд сна рекомендует взрослым в возрасте от 18 до 64 лет спать 7-9 часов каждую ночь, в возрасте 65 лет и старше - не менее 7-8 часов каждую ночь.
Вы не контролируете уровень своего стресса. Сильный стресс может плохо сказаться на ваших усилиях по снижению веса. Известно, что хронический стресс приводит к повышению уровня кортизола, а это способствует накоплению жира.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.