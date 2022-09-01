Можно ли заразиться оспой обезьян в спортзале

Можно ли заразиться оспой обезьян в спортзалеОбъясняет врач
Оспа обезьян в спортивном зале, скорее всего, будет распространяться через грязное оборудование или общие полотенца. Причём ими должны пользоваться люди, которые сами недавно перенесли эту инфекцию или болеют ей в данный момент. Поэтому доктор Томас Джордано рекомендует протирать гантели, силовые тренажёры, штанги, коврики для йоги до использования и после. Кроме того, лучше всего в зале не делиться ни с кем своим полотенцем.
Если вы не уверены, был ли очищен спортивный атрибут, возьмите с собой из дома жидкости, в составе которых - 60-70 % этанола либо изопропилового спирта. Также для дополнительной защиты можно носить одежду, которая будет закрывать всё тело. И не забывайте после тренировки вымыть руки, постирать одежду и полотенца.
Если вы на оборудование в зале кладёте полотенце, то старайтесь, чтобы оно находилось в таком положении на всех тренажёрах. Старайтесь при этом как можно меньше касаться той стороны полотенца, которая находилась на оборудовании.
Чаще всего оспа обезьян передаётся через кожный контакт. Поэтому имеет смысл какое-то время не носить майки в спортзале и не ходить на тренировку без футболки.
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