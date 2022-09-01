Можно ли заразиться оспой обезьян в спортзале

Оспа обезьян в спортивном зале, скорее всего, будет распространяться через грязное оборудование или общие полотенца. Причём ими должны пользоваться люди, которые сами недавно перенесли эту инфекцию или болеют ей в данный момент. Поэтому доктор Томас Джордано рекомендует протирать гантели, силовые тренажёры, штанги, коврики для йоги до использования и после. Кроме того, лучше всего в зале не делиться ни с кем своим полотенцем.

Если вы не уверены, был ли очищен спортивный атрибут, возьмите с собой из дома жидкости, в составе которых - 60-70 % этанола либо изопропилового спирта. Также для дополнительной защиты можно носить одежду, которая будет закрывать всё тело. И не забывайте после тренировки вымыть руки, постирать одежду и полотенца.