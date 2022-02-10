Насколько близка "эра глухих"? Все зависит от омикрон-штамма COVID-19

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Насколько близка "эра глухих"? Все зависит от омикрон-штамма COVID-19И как это остановить
Многие люди сталкиваются с нарушениями слуха, после перенесенного омикрон-штамма коронавируса. Владимир Зайцев отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук объяснил, с чем это связано.
По его словам, все дело в том, что омикрон вариант – нейротропный вирус, таким образом он вполне может поражать нервные клетки. К счастью, если начать лечение вовремя, то вполне возможно не допустить поражения слухового нерва и остановить наступление “эры глухих”, объяснил свою позицию отоларинголог.
Коронавирусная инфекция должна быть погублена тотально. Не на уровне нос промыть или горло прополоскать, или в нос капли, нет. Надо, чтобы омикрон как можно быстрее умер. Соответственно, он не попадает и не уходит на уровень слухового нерва
Владимир Зайцев
Отоларинголог
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Источник: URA.news