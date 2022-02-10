Насколько близка "эра глухих"? Все зависит от омикрон-штамма COVID-19

Коронавирусная инфекция должна быть погублена тотально. Не на уровне нос промыть или горло прополоскать, или в нос капли, нет. Надо, чтобы омикрон как можно быстрее умер. Соответственно, он не попадает и не уходит на уровень слухового нерва