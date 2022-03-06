Насколько эффективен будет "коктейль из антител" против необычных видов COVID-19

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Насколько эффективен будет "коктейль из антител" против необычных видов COVID-19Спойлер: настолько же, как и против обычных
Не так давно стало известно о создании НИЦ им. Гамалеи “коктейля из антител” для лечения коронавирусной инфекции. Теперь же Директор НИЦ Александр Гинцбург оценил эффективность этого “коктейля” против разнообразных вариантов вируса, с которым бы боремся уже два года.
Как объяснил Гинцбург, препарат от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител эффективен не только против обычного варианта, но и против недавнего “стелс-омикрона”.
Он работает, так как содержит антитела, способные проникать очень глубоко в структуру S-белка, они могут взаимодействовать внутри с высококонсервативными последовательностями, которые, по всей видимости, присутствуют во всех вариантах коронавируса, включая и стелс-вариант
Александр Гинцбург
Директор НИЦ им. Гамалеи
Напомним, что ранее группа российских учёных из НИТУ «МИСиС» нашла аномалии в мозгу переболевших коронавирусом.
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Источник: РИА новости