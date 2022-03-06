Насколько эффективен будет "коктейль из антител" против необычных видов COVID-19

Спойлер: настолько же, как и против обычных

Не так давно стало известно о создании НИЦ им. Гамалеи “коктейля из антител” для лечения коронавирусной инфекции. Теперь же Директор НИЦ Александр Гинцбург оценил эффективность этого “коктейля” против разнообразных вариантов вируса, с которым бы боремся уже два года.