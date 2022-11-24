Фитнес и здоровье
12:56, 24 ноября 2022
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Настигла осенняя хандра? Вот несколько простых способов с ней справиться

И эти методы действительно работают

Статистика показывает, что до 30 % людей ежегодно осенью испытывают психологический дискомфорт из-за изменения погоды и сокращения дня. Это явление специалисты называют SAD, то есть сезонным аффективным расстройством. И существуют действенные методы борьбы с ним.

Настигла осенняя хандра? Вот несколько простых способов с ней справиться

Главная причина уныния в холодное время года - недостаток солнечного света. В результате нарушаются биологические часы человека, меняется его гормональный фон. Серотонин, то есть гормон счастья, вырабатываться начинает в меньших количествах в организме.

Обычно осенняя хандра длится примерно две недели. В это время человек ощущает сильную сонливость, усталость, раздражительность, нехватку энергии. Бывает, что ему хочется съесть что-нибудь из сладостей или фастфуда, у него возникают проблемы со сном, ухудшается концентрация. Ещё люди в этот период могут страдать от перепадов настроения и мрачных мыслей.

Настигла осенняя хандра? Вот несколько простых способов с ней справиться

К счастью, есть способы, помогающие справиться с осенней хандрой.

  1. Полноценный сон. Часто в период осеннего уныния человек сталкивается с проблемами со сном. Первым делом ему нужно убедиться в том, что матрас и кровать действительно соответствуют его потребностям. Так, матрас должен быть как минимум на 20 см длиннее нашего роста, а чем больше наш вес, тем тяжелее должен быть матрас. Важно при выборе матраса и то, есть ли у человека на что-то аллергия.

  2. Спорт и правильное питание. Особенно помогут в этом случае продукты, содержащие много омега-3, витаминов группы В, магния. Нужно стараться есть больше круп, бобовых, риса, тёмного хлеба, постного мяса, рыбы, овощей, фруктов, оливкового и льняного масла, орехов. В зимнее и осеннее время рекомендуется употреблять больше различных горячих блюд.

А за счёт регулярных физических упражнений вы укрепите иммунитет, повысите выработку серотонина. Причём помочь может даже простая длительная прогулка, но совершать её нужно каждый день.

  1. Другие методы. Ещё вы можете чаще встречаться с близкими людьми. Известно, что при искренних разговорах и наличии тесных связей вырабатывается гормон любви окситоцин. Также вы можете рассмотреть такие варианты, как лечение светом, поездки за город.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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