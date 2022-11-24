Настигла осенняя хандра? Вот несколько простых способов с ней справиться

Настигла осенняя хандра? Вот несколько простых способов с ней справитьсяИ эти методы действительно работают
Статистика показывает, что до 30 % людей ежегодно осенью испытывают психологический дискомфорт из-за изменения погоды и сокращения дня. Это явление специалисты называют SAD, то есть сезонным аффективным расстройством. И существуют действенные методы борьбы с ним.
Главная причина уныния в холодное время года - недостаток солнечного света. В результате нарушаются биологические часы человека, меняется его гормональный фон. Серотонин, то есть гормон счастья, вырабатываться начинает в меньших количествах в организме.
Обычно осенняя хандра длится примерно две недели. В это время человек ощущает сильную сонливость, усталость, раздражительность, нехватку энергии. Бывает, что ему хочется съесть что-нибудь из сладостей или фастфуда, у него возникают проблемы со сном, ухудшается концентрация. Ещё люди в этот период могут страдать от перепадов настроения и мрачных мыслей.
К счастью, есть способы, помогающие справиться с осенней хандрой.
Полноценный сон. Часто в период осеннего уныния человек сталкивается с проблемами со сном. Первым делом ему нужно убедиться в том, что матрас и кровать действительно соответствуют его потребностям. Так, матрас должен быть как минимум на 20 см длиннее нашего роста, а чем больше наш вес, тем тяжелее должен быть матрас. Важно при выборе матраса и то, есть ли у человека на что-то аллергия.
Спорт и правильное питание. Особенно помогут в этом случае продукты, содержащие много омега-3, витаминов группы В, магния. Нужно стараться есть больше круп, бобовых, риса, тёмного хлеба, постного мяса, рыбы, овощей, фруктов, оливкового и льняного масла, орехов. В зимнее и осеннее время рекомендуется употреблять больше различных горячих блюд.
А за счёт регулярных физических упражнений вы укрепите иммунитет, повысите выработку серотонина. Причём помочь может даже простая длительная прогулка, но совершать её нужно каждый день.
- Другие методы. Ещё вы можете чаще встречаться с близкими людьми. Известно, что при искренних разговорах и наличии тесных связей вырабатывается гормон любви окситоцин. Также вы можете рассмотреть такие варианты, как лечение светом, поездки за город.
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