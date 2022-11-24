Настигла осенняя хандра? Вот несколько простых способов с ней справиться

Главная причина уныния в холодное время года - недостаток солнечного света. В результате нарушаются биологические часы человека, меняется его гормональный фон. Серотонин, то есть гормон счастья, вырабатываться начинает в меньших количествах в организме.

Обычно осенняя хандра длится примерно две недели. В это время человек ощущает сильную сонливость, усталость, раздражительность, нехватку энергии. Бывает, что ему хочется съесть что-нибудь из сладостей или фастфуда, у него возникают проблемы со сном, ухудшается концентрация. Ещё люди в этот период могут страдать от перепадов настроения и мрачных мыслей.