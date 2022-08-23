Научно доказано: даже простые физические упражнения защищают от болезни Альцгеймера

Эксперты из Медицинской школы Уэйк Форест проверили, как различная физическая активность влияет на работу мозга пожилых. Для этого они отобрали 296 человек, имеющих проблемы с памятью и ведущих малоподвижный образ жизни, и разделили их на две группы. Первая группа регулярно выполняла аэробные упражнения средней и высокой интенсивности, вторая - упражнения на растяжку, равновесие, диапазон движений (то есть менее интенсивные).

Оказалось, что эти упражнения были полезны для обеих групп людей. Всего участники исследования тратили на тренировки полчаса или больше, при этом занимались они четыре дня в неделю. Спустя год показатели памяти и мышления всех участников нисколько не ухудшились.