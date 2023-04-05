Научно доказано: силовые тренировки помогают снизить давление

В среднем после 8-10 недель силовых тренировок систолическое давление снижалось на 10 мм рт. ст., диастолическое - на 4,79 мм рт. ст. Кроме того, исследование показало, что эффективные результаты заметны стали на примерно 20-й тренировке. Артериальное давление низким оставалось ещё около 14 недель после окончания занятий спортом.

Наиболее эффективны силовые тренировки в плане снижения давления при интенсивности нагрузки от умеренной до высокой, частотой не менее двух раз в неделю, продолжительностью как минимум 8 недель.

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