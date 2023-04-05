Научно доказано: силовые тренировки помогают снизить давление

Научно доказано: силовые тренировки помогают снизить давлениеНо важно учитывать несколько факторов
Как показало бразильское исследование, опубликованное в Scientific Reports, силовые тренировки умеренной или высокой интенсивности два-три раза в неделю помогают при высоком кровяном давлении. Это выяснилось после анализа данных более 21 тысячи научных статей.
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Выбора в новом исследовании включала 253 субъекта с высоким давлением со средним возрастом 59,66 лет. Прежде всего интересовали учёных интенсивность и объём тренировок, достаточные для сильного снижения артериального давления.
В среднем после 8-10 недель силовых тренировок систолическое давление снижалось на 10 мм рт. ст., диастолическое - на 4,79 мм рт. ст. Кроме того, исследование показало, что эффективные результаты заметны стали на примерно 20-й тренировке. Артериальное давление низким оставалось ещё около 14 недель после окончания занятий спортом.
Наиболее эффективны силовые тренировки в плане снижения давления при интенсивности нагрузки от умеренной до высокой, частотой не менее двух раз в неделю, продолжительностью как минимум 8 недель.
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