Назван действенный способ сохранить память в старости

В недавнем исследовании приняли участие примерно 300 малоподвижных пожилых людей. У всех из них были нарушения памяти, или лёгкие когнитивные нарушения (MCI). Нужно сказать, что подобное состояние иногда развивается перед возникновением болезни Альцгеймера. Половина участников выполняла в течение всего периода исследования аэробные упражнения, другая половина - упражнения на равновесие и растяжку.

Спустя год, как отмечает ведущий автор исследования Лаура Бейкер из Медицинской школы Уэйк Форест, ни в одной из групп не было ухудшений памяти. Это подтвердили и результаты сканирование мозга.