Назван действенный способ сохранить память в старости

Назван действенный способ сохранить память в старостиСледовать этому правилу очень легко
В недавнем исследовании приняли участие примерно 300 малоподвижных пожилых людей. У всех из них были нарушения памяти, или лёгкие когнитивные нарушения (MCI). Нужно сказать, что подобное состояние иногда развивается перед возникновением болезни Альцгеймера. Половина участников выполняла в течение всего периода исследования аэробные упражнения, другая половина - упражнения на равновесие и растяжку.
Спустя год, как отмечает ведущий автор исследования Лаура Бейкер из Медицинской школы Уэйк Форест, ни в одной из групп не было ухудшений памяти. Это подтвердили и результаты сканирование мозга.
Это означает, что даже самый простые физические упражнения могут спасти мозг от деградации. В частности, от негативных изменений, связанных с памятью.
Вообще в ходе эксперимента пожилым людям нужно было заниматься физической активностью четыре раза в неделю по 30-45 минут. Это могли быть и упражнения на растяжку, и упражнения на беговой дорожке.
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